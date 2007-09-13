Cast
Cast and Crew
Writer
Valery Krechetov, Viktor Sorokin
Composer
Lev Zemlinskiy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2006
World premiere
13 September 2007
Release date
|13 September 2007
|Russia
| Двадцатый Век Фокс
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|13 September 2007
|Belarus
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|13 September 2007
|Kazakhstan
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|10 October 2007
|USA
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|13 September 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$626,032
Production
Importfilm, Monumental Pictures
Also known as
Putevoy obkhodchik, Trackman, Apgaitnieks, Le Garde-voies, Pochôdzkár, Rööpaseadja, Trackman - Der Untergrund Killer, Кантонерът, Путевой обходчик