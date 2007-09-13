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Poster of Putevoy obkhodchik
5.1
Kinoafisha Films Putevoy obkhodchik
5.1

Putevoy obkhodchik

, 2006
Trackman
Russia / Thriller, Horror / 18+
Poster of Putevoy obkhodchik
5.1

Cast

Svetlana Metkina
Katya
Dmitriy Orlov
Dmitriy Orlov
Grom
Yuliya Mikhailova
Olga
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Trackman
Oleg Kamenshchikov
Oleg Kamenshchikov
Irkut
Tomas Motskus
Tomas Motskus
Kostya
Aleksandr Vysokovsky
Aleksandr Vysokovsky
Pakhomov
Svetlana Gudkova
Elena
Igor Shavlak
Colonel
Director Igor Shavlak, Pavel Ruminov
Writer Valery Krechetov, Viktor Sorokin
Composer Lev Zemlinskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
World premiere 13 September 2007
Release date
13 September 2007 Russia Двадцатый Век Фокс
13 September 2007 Belarus
13 September 2007 Kazakhstan
10 October 2007 USA
13 September 2007 Ukraine
Worldwide Gross $626,032
Production Importfilm, Monumental Pictures
Also known as
Putevoy obkhodchik, Trackman, Apgaitnieks, Le Garde-voies, Pochôdzkár, Rööpaseadja, Trackman - Der Untergrund Killer, Кантонерът, Путевой обходчик

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.1 IMDb
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