Aleksey Dmitriyev
Date of Birth
17 October 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

In-Laws 2 9.5
In-Laws 2 (2008)
Pozyvnoy «Passazhir» 6.6
Pozyvnoy «Passazhir» (2024)
Putevoy obkhodchik 5.1
Putevoy obkhodchik (2006)

Filmography

Genre
Year
Taksopark 13
Taksopark 13
Crime 2025, Russia
Pozyvnoy «Passazhir» 6.6
Pozyvnoy «Passazhir» Pozyvnoy «Passazhir»
Drama 2024, Russia
Tayna propavshey derevni
Tayna propavshey derevni
Comedy, Detective 2023, Russia
Marionetka Zhorik
Marionetka Zhorik
Drama, Comedy 2022, Russia
Vyzhivshie: Iona
Vyzhivshie: Iona
Sci-Fi, Thriller, Drama 2021, Russia
Kniga zhizni
Kniga zhizni Kniga zhizni
Adventure, Fantasy 2021, Russia
Gosha
Gosha
Drama, Comedy, Family 2020, Russia
Doch tmy
Doch tmy Doch tmy
Horror, Mystery 2020, Russia
Tolko ne oni 2.6
Tolko ne oni Tolko ne oni
Comedy 2018, Russia
Bud moim prodyuserom
Comedy 2016, Russia
Nerealnaya istoriya
Nerealnaya istoriya
Comedy 2011, Russia
In-Laws 2 9.5
In-Laws 2
Comedy 2008, Ukraine
4.8
Sterva dlya chempiona Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy 2008, Russia
Geroy nashego vremeni
Geroy nashego vremeni
Drama, History, Romantic 2007, Russia
Putevoy obkhodchik 5.1
Putevoy obkhodchik Trackman
Thriller, Horror 2006, Russia
