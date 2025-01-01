Menu
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Aleksey Dmitriyev
Date of Birth
17 October 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
9.5
In-Laws 2
(2008)
6.6
Pozyvnoy «Passazhir»
(2024)
5.1
Putevoy obkhodchik
(2006)
Filmography
Taksopark 13
Crime
2025, Russia
6.6
Pozyvnoy «Passazhir»
Pozyvnoy «Passazhir»
Drama
2024, Russia
Tayna propavshey derevni
Comedy, Detective
2023, Russia
Marionetka Zhorik
Drama, Comedy
2022, Russia
Vyzhivshie: Iona
Sci-Fi, Thriller, Drama
2021, Russia
Kniga zhizni
Kniga zhizni
Adventure, Fantasy
2021, Russia
Gosha
Drama, Comedy, Family
2020, Russia
Doch tmy
Doch tmy
Horror, Mystery
2020, Russia
2.6
Tolko ne oni
Tolko ne oni
Comedy
2018, Russia
Bud moim prodyuserom
Comedy
2016, Russia
Nerealnaya istoriya
Comedy
2011, Russia
9.5
In-Laws 2
Comedy
2008, Ukraine
4.8
Sterva dlya chempiona
Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy
2008, Russia
Geroy nashego vremeni
Drama, History, Romantic
2007, Russia
5.1
Putevoy obkhodchik
Trackman
Thriller, Horror
2006, Russia
