Проект «ЯнаСупер» расскажет о разных аспектах жизни одной из самых известных женщин российского шоу-бизнеса – Яны Рудковской. Она блистает на обложках журналов, постоянно находится под пристальным взглядом публики, имеет шикарный дом и идеальную семью. Однако в жизни богатых и знаменитых тоже бывают неудачи и тяжелые периоды. Рудковская не стесняется говорить об этом вслух. Шоу покажет творческую и личную жизнь звезды, многие моменты из которой раньше оставались недоступными для зрителей. Яна познакомит с известным мужем и сыном, проведет в свое жилище и раскроется с тех сторон, о которых мало кто знает.