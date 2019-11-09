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Киноафиша Сериалы ЯнаСупер

ЯнаСупер (2019 - 2019)

ЯнаСупер 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Супер
Продолжительность телешоу 10 часов 24 минуты

О чем телешоу

Проект «ЯнаСупер» расскажет о разных аспектах жизни одной из самых известных женщин российского шоу-бизнеса – Яны Рудковской. Она блистает на обложках журналов, постоянно находится под пристальным взглядом публики, имеет шикарный дом и идеальную семью. Однако в жизни богатых и знаменитых тоже бывают неудачи и тяжелые периоды. Рудковская не стесняется говорить об этом вслух. Шоу покажет творческую и личную жизнь звезды, многие моменты из которой раньше оставались недоступными для зрителей. Яна познакомит с известным мужем и сыном, проведет в свое жилище и раскроется с тех сторон, о которых мало кто знает.

В ролях
В ролях
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
Яна Рудковская
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Сезоны
ЯнаСупер - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
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