Звезда шоу-бизнеса Айза Анохина не стесняется выставлять напоказ личные переживания и яркие эмоции. Несмотря на то что ее социальные сети полны откровений, остается еще много скрытого от глаз публики. Эксклюзивный проект Start «Супер Айза» без купюр расскажет о жизни бьюти-блогерши и телеведущей. Героиня только что пережила развод со вторым мужем и готова поделиться откровениями об этом нелегком процессе со зрителями шоу. Она не только затронет тему настоящего, но и вспомнит многие уже пережитые события, которые до сих пор старалась держать при себе.