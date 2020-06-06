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Постер телешоу Супер Айза
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Киноафиша Сериалы Супер Айза

Супер Айза (2020 - 2020)

Супер Айза 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Супер
Продолжительность телешоу 6 часов 0 минут

О чем телешоу

Звезда шоу-бизнеса Айза Анохина не стесняется выставлять напоказ личные переживания и яркие эмоции. Несмотря на то что ее социальные сети полны откровений, остается еще много скрытого от глаз публики. Эксклюзивный проект Start «Супер Айза» без купюр расскажет о жизни бьюти-блогерши и телеведущей. Героиня только что пережила развод со вторым мужем и готова поделиться откровениями об этом нелегком процессе со зрителями шоу. Она не только затронет тему настоящего, но и вспомнит многие уже пережитые события, которые до сих пор старалась держать при себе.

В ролях
В ролях
Айза Анохина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Супер Айза - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
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