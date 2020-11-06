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Киноафиша Сериалы Ромул
Ромул (2020 - 2020) Romulus 18+
Год выпуска 2020
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

«Ромул» — многосерийный исторический проект, созданный на итальянском телевидении. Сюжет сериала повествует о зарождении древнейшего города Рима. Действие разворачивается за несколько веков до рождения Иисуса Христа. Латинские племена живут в постоянных конфликтах, находясь под угрозой голода и болезней. Главные герои шоу — наследник предводителя племени, раб и весталка. У каждого из них в прошлом произошло что-то ужасное, их внутренние травмы и страхи серьезно сказываются на восприятии жизни и самих себя.

Ромул - трейлер сериала
Ромул
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карла Кассола
Коррадо Инверницци
Эмилио Де Марки
Франческо Ди Наполи
Франческо Ди Наполи Wiros
Марианна Фонтана Ilia
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ромул - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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