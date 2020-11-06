«Ромул» — многосерийный исторический проект, созданный на итальянском телевидении. Сюжет сериала повествует о зарождении древнейшего города Рима. Действие разворачивается за несколько веков до рождения Иисуса Христа. Латинские племена живут в постоянных конфликтах, находясь под угрозой голода и болезней. Главные герои шоу — наследник предводителя племени, раб и весталка. У каждого из них в прошлом произошло что-то ужасное, их внутренние травмы и страхи серьезно сказываются на восприятии жизни и самих себя.