Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Лето 1990
Постер сериала Лето 1990
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Лето 1990

Лето 1990 (2023 - 2023)

Un'estate fa 18+
Год выпуска 2023
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность сериала 6 часов 8 минут

О чем сериал

«Лето 1990»‎ расскажет историю адвоката Элио. Он успешен в выбранном деле, но его прошлое полно мистических тайн. В 1990 году вместе с друзьями герой был в походе, где произошел несчастный случай. Арианна, в которую он был безответно влюблен, пропала при загадочных обстоятельствах. Молодой человек настолько был шокирован потерей, что перестал помнить события тех дней. Спустя годы тело девушки нашли, но полиция так и не поверила показаниям адвоката. Вскоре он попадает в автомобильную аварию и неожиданно для себя оказывается в 1990 году. Элио решает воспользоваться шансом, чтобы узнать тайну гибели Арианны.

Лето 1990 - трейлер первого сезона
Лето 1990  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Филиппо Скотти
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Анна Ферцетти
Джиневра Франческони
Джиневра Франческони
Мартина Гатти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Лето 1990 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше