«Лето 1990» расскажет историю адвоката Элио. Он успешен в выбранном деле, но его прошлое полно мистических тайн. В 1990 году вместе с друзьями герой был в походе, где произошел несчастный случай. Арианна, в которую он был безответно влюблен, пропала при загадочных обстоятельствах. Молодой человек настолько был шокирован потерей, что перестал помнить события тех дней. Спустя годы тело девушки нашли, но полиция так и не поверила показаниям адвоката. Вскоре он попадает в автомобильную аварию и неожиданно для себя оказывается в 1990 году. Элио решает воспользоваться шансом, чтобы узнать тайну гибели Арианны.