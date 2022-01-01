Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры SilverScreen

Прокатчик SilverScreen

О прокатчике

Кинокомпания «Серебряный Экран» работает на белорусском рынке уже более 10 лет. Основным видом деятельности является дистрибуция аудиовизуальных произведений, в числе которых телевизионные фильмы, сериалы, художественное, документальное и анимационное кино.

В каталоге компании насчитывается свыше 5000 часов различной кинопродукции, а в «золотой фонд» организации входят такие известные фильмы и телесериалы, как «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Дорогой мой человек», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и другие. Каталог кинокомпании «Серебряный экран» постоянно пополняется новой продукцией, благодаря участию в ведущих мировых кино- и телерынках.

Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши