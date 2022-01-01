Прокатчик SilverScreen

Кинокомпания «Серебряный Экран» работает на белорусском рынке уже более 10 лет. Основным видом деятельности является дистрибуция аудиовизуальных произведений, в числе которых телевизионные фильмы, сериалы, художественное, документальное и анимационное кино.

В каталоге компании насчитывается свыше 5000 часов различной кинопродукции, а в «золотой фонд» организации входят такие известные фильмы и телесериалы, как «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Дорогой мой человек», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и другие. Каталог кинокомпании «Серебряный экран» постоянно пополняется новой продукцией, благодаря участию в ведущих мировых кино- и телерынках.