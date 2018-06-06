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Глубокие реки

Glubokie reki 18+
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О фильме

Фильм рассказывает историю кабардинской семьи, живущей в глухом селе на отшибе мира. Другие сельчане питают к ним неприязнь, однако само семейство живет в полной гармонии друг с другом. Неожиданно их мирная жизнь нарушается появлением младшего брата, вернувшегося из города после пятилетнего отсутствия. Однако другие братья совсем не рады возвращению чужака, который отказывается даже разговаривать с ними на родном языке. 

  • Режиссер фильма Владимир Битоков был студентом кабардинской мастерской Александра Сокурова и задумал фильм еще во время учебы. Сокуров участвовал во всех обсуждениях будущей картины и даже дважды приезжал на съемки.
  • Первая версия сценария была написана Битоковым за два дня, хотя последующее редактирование заняло два года.
  • Фильм исследует тему отшельничества, общественной изоляции целых семей, что часто происходит на Северном Кавказе.
  • Это первый фильм, полностью снятый на кабардинском языке, хотя многие актеры и даже сам режиссер на нем не говорят. Консультантом для съемочной группы стал актер Мухаммед Сабиев, исполнивший роль одного из братьев.
  • Картина вызвала шквал критики среди кабардинцев и других народов Северного Кавказа, недовольных негативным отображением сурового патриархального и традиционалистского уклада кавказских семей.

Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом её берегу отчий дом.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 июня 2018
Бюджет 38 000 000 RUR
Сборы в мире $31 285
Производство Некоммерческий фонд содействия кинематографии
Другие названия
Glubokie reki, Deep Rivers, Derin Nehirler, Glebokie rzeki, Globoke reke, Gluybokie reki, Hluboké reky, Глубокие реки
Режиссер
Владимир Битоков
В ролях
Олег Гусейнов
Рустам Муратов
Мухамед Сабиев
Тахир Теппеев
Мариана Казанчева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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Глубокие реки

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