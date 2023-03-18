Злые языки: эти знаки Зодиака самые заядлые сплетники

Люди любят, когда им доверяют самые сокровенные тайны. Но порой забывают о том, что услышанное необходимо сохранить в секрете, и выбалтывают все при первом же удобном случае. Они совершенно не задумываются над тем, что, по сути, распускают сплетни, и что их беспечность выйдет боком законному хозяйну этой тайны. Астрологи выяснили, какие знаки зодиака не умеют держать язык за зубами и любят позлословить о чужих успехах.

Овен

Представители огненного знака - народ крайне импульсивный и непредсказуемый. Сегодня Овен готов выслушивать чужие тайны и поддерживать доверившегося друга, а завтра ссорится с ним и в порыве злости выкладывает секретики врага первому же встречному.

Поэтому астрологи советуют с осторожностью доверять этому знаку.

В состоянии аффекта он способен на все, лишь бы причинить боль человеку, который выводит его из себя. Так почему бы не сделать это с помощью сплетен?

Фантазия у Овна очень богатая, поэтому он с удовольствием приукрасит реальность вымышленными фактами. А самое главное, ему все поверят, потому что кто еще может наговаривать так красочно и убедительно?

Близнецы

О том, какое прекрасное воображение у Близнецов, даже говорить не нужно - все и так хорошо знают, что этот воздушный знак хлебом не корми, дай что-нибудь сочинить. Ну или переплести вымысел с правдой, так, что не разберешь, где что.

Этим своим талантом Близнецы с удовольствием пользуются в тех случаях, когда им надо проучить кого-то и распустить сплетню.

Преподнести события в нужном для себя свете - в этом подопечным Меркурия попросту нет равных.

Люди, рожденные под этим знаком, умеют лгать очень подробно и достоверно, даже на ходу придумывая необходимые детали. Им достаточно даже пары фраз, чтобы добиться своей коварной цели.

Стрелец

Этот огненный знак обожает болтовню, а также интриги и сплетни. Благодаря своему легкому и компанейскому нраву Стрелец быстро выведывает у знакомых нужные ему сведения, а потом перемывает им косточки в тесной компании.

Выдавая чужие секреты, представители знака совершенно не испытывают угрызений совести.

“Все равно рано или поздно все бы об этом узнали”, - пожимает плечами Стрелец, когда его упрекают в чересчур длинном языке.

Многие люди, разок обжегшись, уже не торопятся рассказывать Стрельцу самое сокровенное. Уроженцы огненного знака могут обижаться на то, что их вносят в “черный список болтунов”, но это совершенно справедливо.