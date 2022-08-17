Злой рок или случайность: немногие знали о трагедии главной звезды «Ворониных»

В жизни актера Бориса Клюева было немало ролей, но больше всего он полюбился публике в образе пенсионера Николая Петровича из сериала «Воронины». Ситком выходил на экраны в течение 10 лет — за это время поклонников у артиста заметно прибавилось.

Однако немногие из них знают, что всегда жизнерадостный Клюев, оберегавший свою личную жизнь от посторонних, пережил страшную трагедию. Артист был дважды женат. В первом браке у него появился сын Алексей, который погиб в возрасте 24 лет.

Молодой парень, который вел здоровый образ жизни, уснул и не проснулся. О своей горькой утрате Клюев рассказал в программе «Судьба человека » с Борисом Корчевниковым. Актер тяжело переживал смерть единственного наследника, которая была похожа то ли на злой рок, то ли на случайность.

«Не было никаких проблем со здоровьем. Как констатировали врачи, причиной смерти стала сердечная недостаточность», — заметил артист.

По уверению актера, после гибели Алексея он не отменил ни одного спектакля, поскольку понимал, что не может подвести зрителей. В 2018 году у знаменитости обнаружили рак легких. Из жизни Клюев ушел в сентябре 2020 года, за два дня до премьеры спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» — он до последнего играл в театре . Народному артисту было 76 лет.