Жуткую правду о смерти принцессы Дианы узнали все: ответы были на поверхности

День 31 августа 1997 года стал шоком для миллионов британцев. Из выпуска новостей они узнали, что любимица страны, принцесса Дианы, погибла в ужасной автоаварии. Mercedes принцессы на полной скорости врезался в опоры, ведущие ко входу в один из подземных тоннелей в Париже. У Дианы остались двое сыновей — Уильям и Гарри, которые долго не могли смириться с потерей матери. Вместе с ней в ДТП погиб и бойфренд, миллиардер Доди Аль-Файеда.

За прошедшие с той трагедии годы в Сети появилось немало конспирологических версий причин аварии. Сообщалось, что водитель авто уходил от преследующих его папарацци и не справился с управлением. По официальной версии, мужчина был пьян и под действием сильных антидепрессантов, поэтому не мог адекватно оценивать дорожную обстановку. Спасти жизни Дианы и Доди могли бы ремни безопасности, но они не были пристегнуты.

Одной из самых обсуждаемых теорий стала причастность королевской семьи к заказному убийству бывшей невестки. Источники утверждали, что в Букингемском дворце знали о намерении Дианы побороться за право полной опеки над сыновьями и решили устранить проблему. Правду о настоящих обстоятельствах гибели принцессы узнали только сейчас. Как передает издание Express UK , в 25-ю годовщину со дня смерти Дианы выйдет документальный фильм, в котором найдутся все ответы на вопросы, столько лет волновавшие британцев. Пока же информацию скрывают даже от сыновей принцессы.