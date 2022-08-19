Жутко: Мэрилин Монро всю жизнь скрывала от поклонников страшный изъян

История Мэрилин Монро служит доказательством тому, что даже у секс-символа могут быть недостатки. На самом деле внешность самой желанной и привлекательной актрисы XX столетия была далека от идеала.

Всю свою жизнь звезда скрывала от поклонников шрам на животе. След остался у артистки после того, как она перенесла операцию на желчном пузыре.

Свое несовершенство Монро прятала при помощи бикини с завышенной талией. И лишь под конец своей жизни, во время съемок фильма «Что-то должно случиться», знаменитость показала себя настоящую. Именно в кадрах этой картины актриса впервые оголила свой живот.

Кроме того, звезда, будучи полностью обнаженной, позировала такому известному фотографу, как Берт Штерн. Вот только в этой фотосессии шрам удалили, а сама актриса долго не могла принять решение о том, стоит ли ей демонстрировать публике жуткий рубец.