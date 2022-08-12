«Жизнь возвращается»: Высоцкая сообщила всему свету радостную новость

Еще несколько дней назад Юлия Высоцкая сетовала подписчикам в соцсетях, что с трудом переносит коронавирус. Послушавшись рекомендаций врачей, актриса сразу изолировалась дома и отменила все съемки. Спектакли с ее участием в Театре Моссовета также были перенесены. Высоцкая не скрывала от фолловеров свое состояние: она признавалась, что страдала от высокой температуры и сильной слабости, почти не вставала с кровати и отказывалась от еды. К этим симптомам добавились также паника и чувство отчаяния.

Но накануне Юлия уже заявила о возвращении к работе. Она заверила обеспокоенных поклонников, что выздоровела, получила отрицательный ПЦР-тест и прекрасно себя чувствует.

«Жизнь возвращается на круги своя», — написала она в Telegram-канале .

В комментариях фанаты попросили Высоцкую поберечь силы после болезни и не бросаться с головой в работу. Однако она уже запланировала съемки новых выпусков авторского шоу «Едим дома» и репетиции в театре.