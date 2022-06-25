«Живу на подачки»: советский актер вынужден нищенствовать
Звезда фильма «Старший сын» питается крапивой и одуванчиками.
Владимиру Изотову предрекали головокружительную актерскую карьеру. В возрасте 20 лет он прославился благодаря роли в драме «Старший сын», сыграв вместе с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским. Но судьба сыграла с молодым артистом злую шутку.
Несмотря на восторженные отзывы критиков, Изотову больше не предлагали ярких ролей в кино. После окончания ГИТИСа он в течение 14 лет проработал в театре на Малой Бронной, но и на сцене ему не удалось раскрыть свой потенциал. В начале 90-х он окончательно разочаровался в профессии и сошел с актерского пути.
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Много лет никто из его бывших коллег не представлял, чем занимается Изотов. Сам же он категорически отказывался выходить на связь с приятелями из прошлой жизни. Недавно выяснилось, что артист едва сводит концы с концами и проживает в полном одиночестве в квартире умершей матери.
«Я живу на подачки и больше ни на что не могу жить», – пожаловался артист в интервью для программы «Звезды сошлись». Он признался, что вынужден на всем экономить, и чтобы сохранить скудный бюджет в основном питается пирожками собственного приготовления с начинкой из одуванчиков и крапивы.