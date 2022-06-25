Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Живу на подачки»: советский актер вынужден нищенствовать

«Живу на подачки»: советский актер вынужден нищенствовать

25 июня 2022 15:08
«Живу на подачки»: советский актер вынужден нищенствовать

Звезда фильма «Старший сын» питается крапивой и одуванчиками.

Владимиру Изотову предрекали головокружительную актерскую карьеру. В возрасте 20 лет он прославился благодаря роли в драме «Старший сын», сыграв вместе с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским. Но судьба сыграла с молодым артистом злую шутку.

Несмотря на восторженные отзывы критиков, Изотову больше не предлагали ярких ролей в кино. После окончания ГИТИСа он в течение 14 лет проработал в театре на Малой Бронной, но и на сцене ему не удалось раскрыть свой потенциал. В начале 90-х он окончательно разочаровался в профессии и сошел с актерского пути.

Похороны Шатунова не обошлись без публичного скандала: видео

Много лет никто из его бывших коллег не представлял, чем занимается Изотов. Сам же он категорически отказывался выходить на связь с приятелями из прошлой жизни. Недавно выяснилось, что артист едва сводит концы с концами и проживает в полном одиночестве в квартире умершей матери.

«Я живу на подачки и больше ни на что не могу жить», – пожаловался артист в интервью для программы «Звезды сошлись». Он признался, что вынужден на всем экономить, и чтобы сохранить скудный бюджет в основном питается пирожками собственного приготовления с начинкой из одуванчиков и крапивы.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video