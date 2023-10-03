Жена выгнала из дома: стали известны подробности развода Михалкова

Из-за неурядиц в личной жизни Никита Михалков остался без крыши над головой. Режиссеру повезло с надежными друзьями, которые не оставили его один на один с бедой.

Лишь недавно выяснились любопытные подробности развода постановщика с первой женой Анастасией Вертинской. Как это часто бывает, супруги не сошлись характерами. Киношнику нужна была образцовая домохозяйка, но ему досталась звезда советского кино. Отказываться ради борщей и зажарки от успешной карьеры красотка не стала, поэтому выпроводила мужа из их семейного гнездышка.

Идти Михалкову было некуда, и тогда он попросил ночлега у Сергея Никоненко. Актер поверил режиссеру, обещавшему, что он останется лишь на несколько ночей. Но оказалось, что доверять Никите Сергеевичу нельзя.