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Жена выгнала из дома: стали известны подробности развода Михалкова

3 октября 2023 09:35
Жена выгнала из дома: стали известны подробности развода Михалкова

Режиссер оказался в трудном положении.

Из-за неурядиц в личной жизни Никита Михалков остался без крыши над головой. Режиссеру повезло с надежными друзьями, которые не оставили его один на один с бедой.

Лишь недавно выяснились любопытные подробности развода постановщика с первой женой Анастасией Вертинской. Как это часто бывает, супруги не сошлись характерами. Киношнику нужна была образцовая домохозяйка, но ему досталась звезда советского кино. Отказываться ради борщей и зажарки от успешной карьеры красотка не стала, поэтому выпроводила мужа из их семейного гнездышка.

Идти Михалкову было некуда, и тогда он попросил ночлега у Сергея Никоненко. Актер поверил режиссеру, обещавшему, что он останется лишь на несколько ночей. Но оказалось, что доверять Никите Сергеевичу нельзя.

«Он прожил восемь месяцев», — подчеркнул Никоненко в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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