Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Засветила прелести на камеру: Седокова устроила шоу на всю страну

Засветила прелести на камеру: Седокова устроила шоу на всю страну

1 июля 2022 12:10
Засветила прелести на камеру: Седокова устроила шоу на всю страну

Знаменитость не стесняется откровенных образов.

Анна Седокова шокировала фанатов своим пикантным нарядом. Соответствующим видео знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

В одной из недавних публикаций певица решила показать, как проходят ее тренировки вместе с супругом Янисом Тиммой. В коротком ролике муж и жена выполняют упражнение планка, однако внимание фанатов привлекло не старание спортсменов. Многие пользователи Сети отметили весьма откровенное бра Седоковой, в котором та появилась в видео. По мнению подписчиков, топик с экстремально глубоким декольте выглядит чересчур экстравагантно в тренажерном зале.

Как отметили фанаты, артистке нужно быть скромнее в публичных местах. В качестве примера пользователи Сети указали Седоковой ее же мужа, который для тренировки выбрал кофту с рукавами и длинные брюки, полностью закрыв тело от посторонних взглядов.

Помните красавчика из «Дикого ангела»? Не поверите, что с ним стало

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video