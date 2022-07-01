Засветила прелести на камеру: Седокова устроила шоу на всю страну

Анна Седокова шокировала фанатов своим пикантным нарядом. Соответствующим видео знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

В одной из недавних публикаций певица решила показать, как проходят ее тренировки вместе с супругом Янисом Тиммой. В коротком ролике муж и жена выполняют упражнение планка, однако внимание фанатов привлекло не старание спортсменов. Многие пользователи Сети отметили весьма откровенное бра Седоковой, в котором та появилась в видео. По мнению подписчиков, топик с экстремально глубоким декольте выглядит чересчур экстравагантно в тренажерном зале.

Как отметили фанаты, артистке нужно быть скромнее в публичных местах. В качестве примера пользователи Сети указали Седоковой ее же мужа, который для тренировки выбрал кофту с рукавами и длинные брюки, полностью закрыв тело от посторонних взглядов.

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