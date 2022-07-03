За что Петросяну досталось от участников КВН: заговорил Масляков

Александр Масляков объяснил, чем была вызвана острая нелюбовь участников КВН к юмористам из «Аншлага», «Кривого зеркала» и конкретно к Евгению Петросяну. Выяснилось, что комедианты не гнушались плагиатом.

Даже Николай Фоменко мог произнести ту или иную шутку в радиоэфире, не сославшись на авторов. Этот факт и отсутствие какого-либо денежного возмещения за заимствование материала, вызывали негодование у причастных к КВН.

«Хорошо, можете не платить за использование интеллектуальной собственности, но тогда хотя бы называйте первоисточник. И кавээнщикам, и мне это было обидно», — возмутился Масляков в интервью «АиФ ».

Время в итоге расставило все на свои места: популярность КВН росла с каждым годом, пока рейтинги других юмористических передач неуклонно снижались. Талантливые авторы после КВН заняли места на телевидении, создав немало шоу и программ, востребованных у зрителей.

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