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За что Петросяну досталось от участников КВН: заговорил Масляков

3 июля 2022 09:56
За что Петросяну досталось от участников КВН: заговорил Масляков

Юморист не платил.

Александр Масляков объяснил, чем была вызвана острая нелюбовь участников КВН к юмористам из «Аншлага», «Кривого зеркала» и конкретно к Евгению Петросяну. Выяснилось, что комедианты не гнушались плагиатом.

Даже Николай Фоменко мог произнести ту или иную шутку в радиоэфире, не сославшись на авторов. Этот факт и отсутствие какого-либо денежного возмещения за заимствование материала, вызывали негодование у причастных к КВН.

«Хорошо, можете не платить за использование интеллектуальной собственности, но тогда хотя бы называйте первоисточник. И кавээнщикам, и мне это было обидно», — возмутился Масляков в интервью «АиФ».

Время в итоге расставило все на свои места: популярность КВН росла с каждым годом, пока рейтинги других юмористических передач неуклонно снижались. Талантливые авторы после КВН заняли места на телевидении, создав немало шоу и программ, востребованных у зрителей.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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