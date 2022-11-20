За что Лариса Гузеева ополчилась на Елену Яковлеву: причина вас удивит

Лариса Гузеева не скрывает свою нелюбовь к коллеге по цеху — актрисе Елене Яковлевой. Для неприязни у знаменитости нашлось сразу несколько причин.

Конфликт звезд начался еще в 80-е годы из-за фильма Петра Тодоровского «Интердевочка». На роль медсестры Тани Зайцевой пробовалась Лариса Андреевна, но в итоге желаемого она так и не получила. Кинодел решил воздержаться от сотрудничества с артисткой, о непростом нраве которой ходили легенды, и отдал роль Яковлевой. Удивительно, но факт: решение принял режиссер, а виновата в этом, по мнению Гузеевой, была Елена Алексеевна.

Со временем обида, которую актриса затаила на коллегу, достигла вселенских масштабов. И все из-за Дмитрия Нагиева. Вместе с ним Яковлева снималась в сериале «Каменская». Как пишет портал «Культурология », вскоре поклонники заговорили о том, что между звездами вспыхнули чувства, что привело ведущую шоу «Давай поженимся!» в ярость. Когда-то она сама крутила роман с актером, а потому приревновала его к Яковлевой, в адрес которой теперь при каждом удобном случае отпускает едкие замечания.