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Яблочки от яблоньки разлетелись: ахнете, увидев, как выглядит брат Козловского (фото)

18 марта 2023 20:15
Яблочки от яблоньки разлетелись: ахнете, увидев, как выглядит брат Козловского (фото)

Став знаменитым, актер не забыл и про свою семью.

Даже востребованные и высокооплачиваемые артисты не всегда готовы помогать своим близким людям. Но статный красавец Данила Козловский пошел по другому пути.

Когда талантливый и харизматичный актер наконец стал получать серьёзные гонорары, первым делом он тратил их на нужды матери, а затем решил помочь и двум своим братьям. Однако именно Егор Козловский оказался более предприимчивым. Он был старше своего знаменитого родственника, но именно ему мужчина обязан своим достатком. Некоторое время он пробовал силы в строительном бизнесе, а позже запустил социальный проект, благодаря которому дети-аутисты могли спокойно учиться.

Но, несмотря на доброе сердце, которое является отличительной чертой Козловских, внешне Егор совсем не похож на Данилу. Старший брат не обладает тёмной густой шевелюрой и бородой. К тому же, в отличие от актера, он не может похвастаться такими же мужественными чертами лица. Яблочки от яблоньки разлетелись: ахнете, увидев, как выглядит брат Козловского (фото)

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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