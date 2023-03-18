Яблочки от яблоньки разлетелись: ахнете, увидев, как выглядит брат Козловского (фото)

Даже востребованные и высокооплачиваемые артисты не всегда готовы помогать своим близким людям. Но статный красавец Данила Козловский пошел по другому пути.

Когда талантливый и харизматичный актер наконец стал получать серьёзные гонорары, первым делом он тратил их на нужды матери, а затем решил помочь и двум своим братьям. Однако именно Егор Козловский оказался более предприимчивым. Он был старше своего знаменитого родственника, но именно ему мужчина обязан своим достатком. Некоторое время он пробовал силы в строительном бизнесе, а позже запустил социальный проект, благодаря которому дети-аутисты могли спокойно учиться.

Но, несмотря на доброе сердце, которое является отличительной чертой Козловских, внешне Егор совсем не похож на Данилу. Старший брат не обладает тёмной густой шевелюрой и бородой. К тому же, в отличие от актера, он не может похвастаться такими же мужественными чертами лица.