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Киноафиша Статьи «Я жил, жив и буду жить!»: Милохин пошел вразнос после смерти Шатунова

«Я жил, жив и буду жить!»: Милохин пошел вразнос после смерти Шатунова

1 июля 2022 11:25
«Я жил, жив и буду жить!»: Милохин пошел вразнос после смерти Шатунова

Блогер не стал скрывать свое мнение от поклонников.

Даня Милохин возмутился из-за сравнения с Юрой Шатуновым. Мнением артист поделился в своих социальных сетях.

После неожиданной смерти лидера «Ласкового мая» многие пользователи Сети начали сравнивать музыканта именно с Милохиным. Дело в том, что обе знаменитости выросли в детских домах и смогли добиться славы и любви миллионной армии поклонников. Однако, как оказалось, подобные заявления оскорбляют звезду социальных сетей. По словам Милохина, он точно не похож на Шатунова, несмотря на схожесть их жизненного пути.

«Что за..? Я жил, жив и буду жить!» — возмутился Даня.

При этом блогер особенно обратил внимание, что ему больше подходят сравнения с Фредди Меркьюри или Элтоном Джоном, которые нередко можно увидеть в его социальных сетях. С последним даже, как отметил звезда социальных сетей, он может посоперничать в мастерстве.

Фото: Legion-Media, кадр из клипа
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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