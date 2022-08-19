Вынужден пойти на смену имени: такого от Урганта не ожидал никто

44-летний Иван Ургант, который взял паузу в карьере еще весной, возвращается к работе. Правда, пока выступать он решил под другим именем. Еще с 2011 года он записывает песни с коллективом — их совместное творчество поклонники знают под псевдонимом «Гриша Ургант». Шоумен нечасто дает концерты, в основном предпочитая работу ведущим на телевидении. Но так как судьба «Вечернего Урганта» до сих пор под вопросом, ему пришлось вернуться к музыке.

Судя по афише одного из московских клубов, Ургант даст концерт в октябре. Билеты для слушателей варьируются от 2 до 9 тысяч рублей. Что же касается остальных проектов Ивана, то информации по ним по-прежнему нет. Источники говорят о закрытии «Вечернего Урганта», тем более, что декорации студии разобрали еще в начале лета. Сообщается и о том, что руководство телеканала все равно рассматривает возможность сотрудничества с Урантом, но уже в другом формате. Также неясно, будет ли Иван сниматься в «Елках 9», работа над которыми уже ведется. В предыдущих фильмах франшизы его роль была центральной.