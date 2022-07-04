Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Выходные провел в больнице: Егор Крид огорошил признанием

Выходные провел в больнице: Егор Крид огорошил признанием

4 июля 2022 11:55
Выходные провел в больнице: Егор Крид огорошил признанием

Музыкант не стал скрывать правду от фанатов.

Егор Крид шокировал пользователей Сети, рассказав о своей госпитализации. Соответствующей публикацией артист поделился в личных социальных сетях.

Как признался певец, прошедшие выходные он провел под присмотром врачей в одной из клиник. По словам Крида, все время он проходил специальные процедуры и обсуждал со специалистами свое состояние, а в перерывах спал, так как ночами он страдает от бессонницы. В целом же певец не остался в восторге от пребывания в клинике, сославшись на скуку и одиночество.

«Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами», — описывает свою жизнь музыкант.

При этом артист предпочел не раскрывать причины, из-за которых решил лечь в клинику. Ранее Крид неоднократно жаловался на панические атаки, с которыми сталкивается регулярно, но неизвестно, оказался ли певец в больнице именно из-за этого.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video