Выходные провел в больнице: Егор Крид огорошил признанием

Егор Крид шокировал пользователей Сети, рассказав о своей госпитализации. Соответствующей публикацией артист поделился в личных социальных сетях.

Как признался певец, прошедшие выходные он провел под присмотром врачей в одной из клиник. По словам Крида, все время он проходил специальные процедуры и обсуждал со специалистами свое состояние, а в перерывах спал, так как ночами он страдает от бессонницы. В целом же певец не остался в восторге от пребывания в клинике, сославшись на скуку и одиночество.

«Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами», — описывает свою жизнь музыкант.

При этом артист предпочел не раскрывать причины, из-за которых решил лечь в клинику. Ранее Крид неоднократно жаловался на панические атаки, с которыми сталкивается регулярно, но неизвестно, оказался ли певец в больнице именно из-за этого.