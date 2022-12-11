Выбрали актером года не за красоту: кумир американской молодежи заставит вздрогнуть

В Сети горячо обсуждают рейтинг лучших актеров и актрис года, опубликованный кинопорталом IMDb. Одно имя из этого списка вызывает у некоторых интернет-пользователей недоумение.

Речь идет о Джейми Кэмпбелле Бауэре, звезде такого культового проекта, как «Очень странные дела». Хейтеры в один голос твердят о том, что главного антагониста сериала выбрали актером года явно не за красоту.

Внешность кумира американской молодежи многих заставляет вздрогнуть. Казалось бы, явных недостатков у звезды экрана нет, но тем не менее есть в нем что-то довольно отталкивающее. Да и герои Джейми в популярном проекте симпатии у широкой общественности не вызывают. Стоит только вспомнить ужасный грим, который был необходим при перевоплощении артиста в монстра Векны, как тут же берет дрожь.

В любом случае 34-летний Кэмпбелл является одним из самых востребованных актеров в мире именно благодаря тому, что может полюбиться публике даже в обличии страшного чудовища. И судя по всему, останавливаться на достигнутом он не планирует.