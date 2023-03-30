Выбрал себе в жены не голливудскую диву: как сейчас выглядит жена Мэтта Дэймона

Мэтт Дэймон известен не только как успешный актер, но и как один из самых привлекательных артистов Голливуда. За годы карьеры он успел завоевать сердца миллионов фанаток по всему миру, однако мало кто знает, что сам он уже давно встретил свою любовь.

С будущей супругой Лусианой Барросо артист познакомился случайно. Во время работы над фильмом «Застрял в тебе» он отправился с коллегами в бар, где Лусиана работала барменшей. Агрессивная публика заведения все сильнее и сильнее мечтала познакомиться с голливудской звездой, поэтому Дэймон решил спрятаться за стойкой у новой знакомой, а потом вместе с ней начал готовить коктейли.

В итоге влюбленные поженились спустя два года после первой встречи. С того времени они живут вместе и воспитывают трех общих дочерей и ребенка Лусианы. Знаменитости ведут закрытый образ жизни и не попадают на страницы таблоидов, но Лусиана всегда сопровождает мужа на всех светских мероприятиях.

Как отмечают поклонники, избранница прославленного артиста шокирует своей красотой. Лусиана выглядит как настоящая голливудская звезда из-за своей стройной фигуры и темных прямых волос, хотя до встречи с мужем не появлялась на ковровых дорожках и была далека от шоу-бизнеса. В социальных сетях люди осыпают ее комплиментами и признаются, что она может дать фору многим артисткам моложе ее.