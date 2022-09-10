Вы бы точно не узнали: как сейчас выглядят Розали и Элис из нашумевшей саги «Сумерки»

Роль ясновидящей вампирши Элис в культовой франшизе «Сумерки» сыграла актриса Эшли Грин. Грин была особенно любима юными поклонницами – и казалось, впереди ее ждала головокружительная карьера.

Но за десять лет с момента окончания съемок Грин почти не светилась в громких проектах. Выстрелил разве что фильм «Скандал» (2019), в котором Эшли Грин сыграла небольшую роль телеведущей Абби Хантсман.

Удачнее сложилась личная жизнь актрисы. С 2018 года Грин замужем за актером Полом Коури. Сейчас Эшли Грин ждет ребенка от мужа – первенец пары должен вот-вот родиться.

Никки Рид сыграла красивую и несколько стервозную вампиршу Розали, которая сразу невзлюбила главную героиню Беллу.

Поначалу карьера Рид в Голливуде складывалась очень удачно – фильм «Короли Догтауна», молодежный сериал «Одинокие сердца», «Сумерки». Однако после сумеречной франшизы Никки Рид редко предлагали достойные роли.

В 2013 году актриса сыграла в боевике «Эмпайр-стейт», в 2015-2016 годах снималась в сериале «Сонная лощина», а в 2019-м засветилась в «Вампирских войнах», но шоу быстро прикрыли.

Никки Рид приписывали роман с российским актером Павлом Прилучным – на запястье актрисы пресса разглядела татуировку с надписью «Прилучный». С 2011 по 2014 годы Рид была замужем за певцом Полом Макдональдом. А в 2015-м обрела счастье с другим звездным вампиром – Иэном Сомерхолдером, снявшимся в «Дневниках вампира». Пара воспитывает дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер, появившуюся на свет в 2017 году.