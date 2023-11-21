Вся страна обожала Ипполита из «Иронии судьбы»: почему собственная дочь ненавидит Яковлева

За прошлое так и не простила.

Юрий Яковлев был прекрасным актером, но его человеческие качества оставляли желать лучшего. В личной жизни звезды была шокирующая история, которая характеризует его с крайне негативной стороны.

Артисту так и не удалось наладить контакт со своей дочерью Аленой Яковлевой. Он бросил малышку еще до того, как она успела появиться на свет. Ипполит из «Иронии судьбы» ушел от жены Киры Мачульской, когда та находилась на последних месяцах беременности.

В воспитании наследницы любимец зрителей участия не принимал. На связь с Яковлевой он вышел, когда она была уже совсем взрослой — училась на третьем курсе. Красавица нашла свое место в российском кино и стала актрисой. Что касается отца, то его поступок артистка считает предательством, которому нет прощения.

Любопытно, что в своих неудачах в личной жизни знаменитость винит именно родителя.