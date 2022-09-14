Вслед за Муцениеце: Карпович поставила Прилучного на место одним поступком

Мирослава Карпович отказывается комментировать личную жизнь и свадьбу своего бывшего возлюбленного — актера Павла Прилучного. Вместо слов актриса решила перейти к действиям.

Выяснилось, что звезда «Папиных дочек» последовала примеру экс-супруги «мажора» Агаты Муцениеце, которая в свое время отказалась сниматься вместе с Прилучным в продолжении сериала «В клетке». Теперь и Карпович поставила артиста на место всего одним поступком.

Поклонники больше не увидят экс-возлюбленных на одной сцене. Ранее звезды играли вместе в спектакле «Косметика врага», однако теперь актерский состав претерпит некоторые изменения. Отныне на афише постановки можно увидеть только Прилучного, а вот имя актрисы, которая заменит Мирославу, пока остается неизвестным. Теперь в Сети говорят, что артистка попросту не захотела продолжать работу с Павлом, который в недавнем интервью открестился от отношений с ней.

В беседе с порталом «СтарХит » ситуацию прокомментировал Александр Баршак. Режиссер спектакля подтвердил, что в настоящий момент идет работа над созданием второго состава для спектакля. При этом он заметил, что смена планируется только у Карпович, а Прилучный по-прежнему останется в своей роли.