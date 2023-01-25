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Вот как выглядит «тайная» жена Пореченкова, которую за 22 года мало кто видел

25 января 2023 13:45
Вот как выглядит «тайная» жена Пореченкова, которую за 22 года мало кто видел

Избранница знаменитости совсем не любит внимание публики.
 

Михаил Пореченков познакомился со своей второй супругой Ольгой в 1999 году. Девушка практически сразу влюбилась в уже знаменитого актера и за несколько месяцев завоевала его сердце неожиданными и остроумными подарками, поэтому спустя год они стали мужем и женой.

Счастливые супруги уже больше двадцати лет живут в загородном доме в Подмосковье. За годы совместной жизни они воспитали троих детей, Михаила, Марию и Петра, а в гости к ним регулярно приезжают наследники артиста из других отношений.

При этом Ольга старается вести закрытый образ жизни. Звезда экрана неоднократно признавался, что его супруга — волевая женщина, которая руководит домом и семьей и не любит светские мероприятия и внимание журналистов. Однако изредка в распоряжении СМИ все же попадают снимки большой семьи Пореченковых. И, как отмечают поклонники, Ольга отличается красотой, а знаменитый артист рядом с ней практически «светится от счастья».

Вот как выглядит «тайная» жена Пореченкова, которую за 22 года мало кто видел

«Какая прекрасная семья», «Все выглядят такими счастливыми, рада за него», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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