Вот как выглядит «тайная» жена Пореченкова, которую за 22 года мало кто видел

Михаил Пореченков познакомился со своей второй супругой Ольгой в 1999 году. Девушка практически сразу влюбилась в уже знаменитого актера и за несколько месяцев завоевала его сердце неожиданными и остроумными подарками, поэтому спустя год они стали мужем и женой.

Счастливые супруги уже больше двадцати лет живут в загородном доме в Подмосковье. За годы совместной жизни они воспитали троих детей, Михаила, Марию и Петра, а в гости к ним регулярно приезжают наследники артиста из других отношений.

При этом Ольга старается вести закрытый образ жизни. Звезда экрана неоднократно признавался, что его супруга — волевая женщина, которая руководит домом и семьей и не любит светские мероприятия и внимание журналистов. Однако изредка в распоряжении СМИ все же попадают снимки большой семьи Пореченковых. И, как отмечают поклонники, Ольга отличается красотой, а знаменитый артист рядом с ней практически «светится от счастья».