«Вопиющее безобразие»: Гурцкую унизили в самый трагичный для нее момент
Звезду бросили в беде.
Диана Гурцкая похоронила любимого мужа — 46-летнего Петра Кучеренко. Церемония прощания с чиновником обернулась неприятным скандалом. Овдовевшая артистка столкнулась с публичным унижением со стороны своих коллег по цеху.
Большинство звезд отечественной эстрады не явились на панихиду, чтобы поддержать убитую горем певицу. Рядом с ней были замечены лишь Лолита и Анита Цой. Остальные селебрити первой величины позволили себе проигнорировать мероприятие, показав тем самым свое истинное лицо и отношение к Гурцкой.
Этим фактом возмутился Гоген Солнцев. Шоумен заявил, что поклонники незрячей знаменитости шокированы отсутствием на похоронах Долиной, Аллегровой, Валерии и особенно Игоря Николаева, который считается «крестным» Дианы на отечественной эстраде.
«Вопиющие безобразие со стороны наших знаменитостей. Горько осознавать, но Диану бросили одну», — подытожил Солнцев в беседе с «Московским комсомольцем», уточнив, что полностью разделяет негодование фанатов.