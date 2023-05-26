«Вопиющее безобразие»: Гурцкую унизили в самый трагичный для нее момент

Диана Гурцкая похоронила любимого мужа — 46-летнего Петра Кучеренко. Церемония прощания с чиновником обернулась неприятным скандалом. Овдовевшая артистка столкнулась с публичным унижением со стороны своих коллег по цеху.

Большинство звезд отечественной эстрады не явились на панихиду, чтобы поддержать убитую горем певицу. Рядом с ней были замечены лишь Лолита и Анита Цой. Остальные селебрити первой величины позволили себе проигнорировать мероприятие, показав тем самым свое истинное лицо и отношение к Гурцкой.

Этим фактом возмутился Гоген Солнцев. Шоумен заявил, что поклонники незрячей знаменитости шокированы отсутствием на похоронах Долиной, Аллегровой, Валерии и особенно Игоря Николаева, который считается «крестным» Дианы на отечественной эстраде.