Внешность единственного сына Баскова перестала быть тайной: растет красавцем (фото)

В нулевые Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, дочери его продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году у пары родился сын Бронислав, однако ребенок отношения не спас. После развода Светлана уехала вместе с сыном в Израиль – с тех пор со своим отпрыском Басков не общался.

Отцом юный Бронислав считает бывшего отчима Вячеслава Соболева.

16-летнего парня тщательно скрывают от посторонних глаз, но издание «Киноафиша» решило представить, каким мог вырасти звездный наследник.

Получился курчавый брюнет с маминым носом и папиными глазами и улыбкой. Такой юноша способен покорить немало сердец. Жаль только, что у Бронислава так и не сложилось близких отношений с родным папой.