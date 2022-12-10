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Киноафиша Статьи Внешность единственного сына Баскова перестала быть тайной: растет красавцем (фото)

Внешность единственного сына Баскова перестала быть тайной: растет красавцем (фото)

10 декабря 2022 08:30
Внешность единственного сына Баскова перестала быть тайной: растет красавцем (фото)

Взял черты от обоих родителей.

В нулевые Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, дочери его продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году у пары родился сын Бронислав, однако ребенок отношения не спас. После развода Светлана уехала вместе с сыном в Израиль – с тех пор со своим отпрыском Басков не общался.

Отцом юный Бронислав считает бывшего отчима Вячеслава Соболева.

16-летнего парня тщательно скрывают от посторонних глаз, но издание «Киноафиша» решило представить, каким мог вырасти звездный наследник.

Получился курчавый брюнет с маминым носом и папиными глазами и улыбкой. Такой юноша способен покорить немало сердец. Жаль только, что у Бронислава так и не сложилось близких отношений с родным папой.

Внешность единственного сына Баскова перестала быть тайной: растет красавцем (фото)
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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