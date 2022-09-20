В театр не вернется: звезда «Брата 2» огорошил признанием

В прошлом году Виктор Сухоруков покинул Театр Моссовета. Его уход не был мирным: артист заявил, что руководство не интересовала его «творческая судьба».

Спустя время худрук Евгений Марчелли предпринял попытку возобновить сотрудничество со звездой «Брата 2» и предложил ему роль в спектакле «Маскарад». На недавнем сборе труппы было объявлено, что актер пока не дал точный ответ, поэтому с ним ведутся переговоры. Правда, у самого Сухорукова на этот счет иное мнение.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» артист выступил с заявлением о том, что в Театр Моссовета он точно не вернется.

«Мое отношение к художественному руководителю не поменялось», — категорично отметил актер.

В другие подробности он вдаваться не пожелал, объяснив это тем, что не намерен становиться участником каких-либо скандалов и провокаций.