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В случае невыполнения условий - отмена концерта: запросы Билана ужаснули россиян

7 июля 2022 16:55
В случае невыполнения условий - отмена концерта: запросы Билана ужаснули россиян

Певец оказался очень требовательным к организации своих выступлений.

Райдер Димы Билана содержит немало принципиальных условий к организации его выступлений. Некоторые запросы певца ужаснули его поклонников. Так, исполнитель требует, чтобы в аэропортах ему обеспечивали VIP-зал, а до места доставляли на машинах исключительно представительского класса. Кроме того, певец требует отдельные места в самолете, чтобы безопасно перевезти гитары.

К собственной безопасности он также относится очень внимательно. Билан отдельно прописал в пунктах райдера запрет на разглашение сведений о том, в какой гостинице он поселился или номер телефона в его апартаментах. На концертах в зале должны находиться не менее 10 охранников на каждую 1 000 зрителей. Также певцу нужны два личных телохранителя.

Что касается питания, то к нему у Билана нет определенных запросов, сообщает портал PeopleTalk. Правда, любой заказ певца должен быть выполнен в течение 40 минут. Иначе, как и в случае нарушения остальных пунктов райдера, концертный директор исполнителя обещает отменить выступление.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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