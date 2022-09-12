В Сеть слили баснословные гонорары солисток за 15-минутное возрождение «Тату»

Несколько дней назад Юлия Волкова и Лена Катина вновь встретились на сцене спустя двадцать лет после распада «Тату». Артистки решили принять участие в сводном концерте вместе с другими исполнителями. Выступление стало шоком для поклонников, ведь артистки неоднократно заявляли, что они никогда не будут петь вместе и больше не общаются друг с другом. Как оказалось, одним из поводов спеть старые хиты могла стать их зарплата.

По данным инсайдеров, за 15 минут на сцене и три композиции Волкова и Катина могли получить по 10 млн рублей каждая. При этом во времена активной работы и постоянных концертов они получали в несколько десятков раз меньше. Несмотря на их популярность, они могли заработать всего лишь по 100 долларов за концерт.

«За счет количества концертов набегали огромные суммы», — рассказывает бывший продюсер группы Леонид Дзинюк в шоу «Ты не поверишь!».

Сами певицы пока никак не прокомментировали свое выступление. Они стараются не общаться с прессой и крайне редко рассказывают о своей жизни.