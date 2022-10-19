В матери годится: россияне опешили от внешнего вида жены Урганта

Иван Ургант сейчас является одним из самых известных и популярных шоуменов страны. Актер и певец регулярно появляется на экранах россиян в передачах и фильмах, ездит на гастроли и даже выступает с собственной музыкальной группой. А вот свою личную жизнь он предпочитает держать подальше от глаз общественности.

Вот уже много лет Ургант счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, с которой был знаком еще со школы. Счастливые родители вместе воспитывают двух дочерей. Но стоит снимкам всей семьи артиста появиться в социальных сетях, как на внешность Натальи регулярно обрушивается волна критики. Россияне уверены, что рядом с их кумиром должна быть гораздо более эффектная и яркая женщина, нежели Кикнадзе.