В матери годится: россияне опешили от внешнего вида жены Урганта
По их мнению, звезде телеэкрана нужна рядом совсем другая женщина.
Иван Ургант сейчас является одним из самых известных и популярных шоуменов страны. Актер и певец регулярно появляется на экранах россиян в передачах и фильмах, ездит на гастроли и даже выступает с собственной музыкальной группой. А вот свою личную жизнь он предпочитает держать подальше от глаз общественности.
Вот уже много лет Ургант счастлив в браке с Натальей Кикнадзе, с которой был знаком еще со школы. Счастливые родители вместе воспитывают двух дочерей. Но стоит снимкам всей семьи артиста появиться в социальных сетях, как на внешность Натальи регулярно обрушивается волна критики. Россияне уверены, что рядом с их кумиром должна быть гораздо более эффектная и яркая женщина, нежели Кикнадзе.
«Даже если женщина бывает старше мужчины, в ней должна быть изюминка, а тут зацепиться не за что», «Грузинка всегда будет старо выглядеть», «Она выглядит старше своих лет. Как будто молодящаяся мама с сыном на фото!» — не успокаиваются недоброжелатели.