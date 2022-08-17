В кино не показали: озвучена незавидная участь Жени и Нади из «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» давно признана самым знаменитым фильмом не только Эльдара Рязанова, но и всего советского кинематографа того периода. Не одно поколение зрителей выросло на драматической комедии, а новые зрители продолжают находить интересные факты об этой киноленте.

Например, как отметили поклонники картины, судьба Жени и Нади, главных героев, остается незавидной после завершения фильма. Дело в том, что за праздники они успевают разрушить свои отношения и в первые дни нового года остаются одни.

«„Ирония судьбы“- это прекрасное кино про плохих людей», — уверена блогер Tata_Aistova .

Уже в самом конце ленты Рязанов дает намек на возможное продолжение их отношений и переезд Нади к Жене в Москву. Однако точно неизвестно, действительно ли главная героиня выбрала личное счастье и решила переехать к своему избраннику или все же осталась в Санкт-Петербурге, разрушив отношения с предыдущим избранником.