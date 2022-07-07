«Уже не знает чем заняться»: выходке Загитовой не нашли оправдания

Российская фигуристка Алина Загитова, успевшая за свою спортивную карьеру завоевать и мировое, и Олимпийское золото, теперь проявляет интерес и к другим видам спорта. Недавно стало известно, что девушка проведет показательный боксерский поединок с Ольгой Бузовой. Это решение резко осудила другая фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая», — говорит Роднина в интервью «РБК Спорт ».

Она считает, что в детстве фигуристки, видимо, не наигрались, поэтому сейчас отрываются по полной. В своих соцсетях Загитова уже интригует поклонников, выставляя снимки в боксерских перчатках. Кто знает, возможно, в будущем Алину ждет новая карьера, тем более что с профессиональной карьерой фигуристки у нее в последнее время не складывается.

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