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Устроили балаган на кладбище: прощание с Шатуновым разогнала полиция

28 июня 2022 07:34
Устроили балаган на кладбище: прощание с Шатуновым разогнала полиция

Церемония прощания с певцом, проходившая на Троекуровском кладбище 26 июня, сопровождалась каким-то неприличным количеством скандалов, но беспорядки с участием полиции явно поставили абсолютный рекорд в истории "звездных" похорон.

Уже после того, как завершилась сама церемония, собравшиеся не отправились по домам. Вместо этого сотни людей решили устроить импровизированный концерт и хором начали петь свои любимые песни Шатунова. В результате над Троекуровским кладбищем понёсся нестройный гром "Белых роз" – и не удивительно, в общем-то, что инициативу фанатов очень быстро пресекли силами пришедших полицейских.

"Устроили здесь балаган, здесь же кладбище, людей хоронят", – ругались полицейские и просили всех разойтись, пишет "МК". Видео разгона появилось в Телеграм-канале издания.

Пока несколько тысяч (по некоторым данным – до 6000) человек прощались с Шатуновым в Москве и при этом не всегда вели себя прилично, сотни фанатов певца осуждали решение захоронить часть его праха в России, а часть – в Германии (как завещал в свое время сам исполнитель). Многие выразили недоумение, что, зарабатывая деньги в России и став известным в России, Шатунов решил поступить подобным образом – дескать, это "какой-то дурдом". Однако кое-кто вспомнил, что Шатунов – не первый, кто так делает:

"Тогда, по-вашему, Дмитрий Хворостовский, великий певец, тоже из дурдома? Часть праха в Москве на Новодевичьем, а часть в Красноярске – родном городе, где родители живут".

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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