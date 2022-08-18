Ушла из «Универа» не просто так: Мария Кожевникова поделилась сокровенным

Артистка до сих пор ассоциируется именно с этим сериалом.

Мария Кожевникова стала известной благодаря ситкому «Универ». В популярном шоу артистка снималась с 2008 по 2011 годы, а после неожиданно покинула его. Поклонники долгое время гадали, почему Кожевникова ушла из популярного сериала. Как оказалось, главная причина заключается в ее карьере и планах на будущее.

По словам артистки, за годы работы она устала от образа модели Аллы Гришко. Знаменитости хотелось развиваться и играть более сложных персонажей, а не ограничиваться лишь комедийным сериалом, поэтому она покинула проект.

«Хотелось двигаться дальше», — пишет Кожевникова в своих социальных сетях.

Также другой причиной знаменитость считает работу сценаристов. Как оказалось, авторы сериала решили развести пару спортсмена Кузи и Аллы Гришко, которую так любили поклонники. И это тоже заставило актрису передумать о работе над продолжением ситкома.