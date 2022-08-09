Унизил при всех: почему Басилашвили отказался целоваться с Гурченко

Большая часть армии поклонниц Олега Басилашвили даже не подозревала, что в жизни импозантный актер — очень стеснительный человек. Близкие признавались, что артист скрывает комплексы, из-за которых постоянно недоволен своей внешностью. Дошло даже до того, что это мешало работе. Например, на съемках мелодрамы «Вокзал для двоих» актер наотрез отказался целоваться с Гурченко, чем унизил ее при всех.

Звезда не привыкла получать отказы и готова была оскорбиться поведением Басилашвили, но вовремя поняла, что его поведение продиктовано врожденным смущением. Актер настойчиво просил режиссера Эльдара Рязанова вырезать двусмысленные сцены из сюжета и грозил отказаться от роли. Ситуацию спасла Людмила Гурченко, заступившаяся за коллегу.

Как сообщает канал «ТВЦ», актриса вызвалась помочь постановщику переписать сценарий. В результате эпизод с поцелуем героев зрители так и не увидели на экране. Это не помешало картине стать популярной мелодрамой в СССР и даже попасть в конкурс Каннского кинофестиваля.