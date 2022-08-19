Только те, кто учился в СССР, смогут пройти этот советский тест на IQ

О школьном образовании в СССР можно встретить абсолютно противоположные мнения. Одни считают, что советские школьники только и делали, что зубрили, другие же придерживаются точки зрения, что к моменту получения аттестата ребята имели обширные знания в самых разных областях науки. Действительно, школьная программа в СССР предполагала системный подход к получению знаний. Неважно, кем собирался стать ребенок после выпускного – учителем, сталеваром, космонавтом, за школьной партой он должен был получить целостную картину мира. Считалось, что человеку независимо от его сферы деятельности пригодится умение грамотно и стройно выражать свои мысли, видеть причинно-следственные связи между явлениями и событиями, разбираться в биологии, физике, химии и так далее. Ведь чем больше знаний было в голове, тем ярче и интереснее был окружающий мир.

Предлагаем вам пройти необычный тест на логику, предназначенный для советских школьников. Любой ребенок в СССР смог бы ответить на эти задания в мгновение ока, а вот под силу ли это вам? Ответьте на вопросы, чтобы проверить, насколько хорошо у вас развито логическое мышление.