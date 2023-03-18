Точный тест: похудеете ли вы к лету?

До начала пляжного сезона остается несколько месяцев, а отражение в зеркале по-прежнему не радует? Такая ситуация знакома многим людям, и, в надежде быстро решить проблему лишнего веса люди штудируют сайты о диетах и правильном питании. Конечно, избавиться от ненужных кило - святое дело, но, прежде чем кардинально изменить свое питание, необходимо проконсультироваться со специалистами. Все дело в том, что неправильно подобранная диета, как и слишком резкое похудение, могут неблагоприятным образом сказаться на работе всего организма. Недавнее совместное исследование китайских и американских ученых выявило, что попытки похудеть после тридцати лет могут привести к риску раннего развития болезни Альцгеймера. В особой группе риска оказались мужчины и женщины, которые в раннем среднем возрасте набрали лишние килограммы, а после, в позднем среднем возрасте решили их скинуть. Таким образом ученые подтвердили, что деменция начинает развиваться задолго до наступления пожилого возраста и необходимо беречь себя, чтобы не попасть в зону риска.

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