Тест: выберите любимый мультфильм Дисней и узнайте, что это говорит о вашей личности

Наверное, на свете нет ни одного ребенка, который не слышал бы про диснеевские мультфильмы. Анимационные шедевры, созданные на легендарной студии, для многих стали синонимом счастливого детства. Основатель компании Уолт Дисней был настоящим новатором - он постоянно придумывал что-то необычное, то, до чего еще не додумались другие мультипликаторы. Например, его второй мультфильм под названием “Веселые симфонии” был создан необычным образом - персонажи на экране двигались под звук, записанный заранее. В 1932 году вышел мультик “Цветы и деревья”, снятый на трехцветную пленку - прежде такого не делал никто. Самым популярным творением Диснея был и остается веселый мышонок Микки Маус. Изначально его должны были звать Мортимер, однако жена мультипликатора посоветовала переименовать его в Микки. Изначально мышонок появился в двух немых мультиках, а затем его начали озвучивать. В 1930-х годах Уолт Дисней создал целую мультипликационную вселенную, населенную любимыми персонажами - Дональд Дак, Гуфи, Плуто и другие. Выберете ваш любимый диснеевский мультфильм, а мы расскажем всю правду о вашей личности. Для того, чтобы узнать результаты теста, достаточно нажать на кадр из выбранного вами мультика.

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