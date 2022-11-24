Тест: в каком эмоциональном состоянии вы находитесь прямо сейчас?

В последние десятилетия ученые много говорят о психологии цвета, то есть о том, как различные оттенки влияют на наше настроение, подталкивают к определенным поступкам и даже вызывают физические реакции. Интересно, что о взаимосвязи между цветами и эмоциональным состоянием человека начали задумываться еще в глубокой древности - так, например, сохранились данные о том, что в древних Египте и Китае практиковали лечение цветом. В наши дни ученые к подобного рода терапиям относятся скептически, а вот кратковременное воздействие цвета на настроение человека доказано давно и успешно. В одном из экспериментов студентам перед выполнением заданий показали карточки с разными цветами. Результаты показали, что те, кому были продемонстрированы картинки агрессивного красного цвета, справились с заданием на 20% хуже, чем те, кто перед выполнением помедитировал, глядя на приятные и расслабляющие зеленые оттенки.

А что цвета могут рассказать о вашем эмоциональном состоянии прямо сейчас? Пройдите наш тест, выбрав цветовые палитры, которые вам по душе, а мы расскажем, какой вы человек и какое у вас настроение в данный момент.