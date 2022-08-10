Тест: на какого героя советских фильмов вы похожи?

В прошлом году телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" устроил среди зрителей опрос, цель которого была узнать, какой герой кинокартин СССР является самым узнаваемым. Респондентам нужно было только посмотреть на случайный эпизод из той или иной киноленты и назвать запечатленного на нем персонажа. Как показал опрос, чаще всего зрители узнавали Шурика в исполнении Александра Демьяненко – персонажа целого ряда гайдаевских комедий. Его имя вспомнили 89% участников акции. Интересно, что назвать имя персонажа смогли даже респонденты, которые, по их собственному признанию, никогда не смотрели кинолент с его участием. На втором месте расположился Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны", которого смогли назвать 80% опрошенных, на третьем – Шариков из "Собачьего сердца" с 75 процентами. Кроме того, в десятку наиболее популярных персонажей советского кинематографа вошли Д'Артаньян ("Д'Артаньян и три мушкетера"), Глеб Жеглов ("Место встречи изменить нельзя"), Юрий Деточкин ("Берегись автомобиля"). Интересно, что женский персонаж в топе только один – Мэри Поппинс из музыкальной ленты "Мэри Поппинс, до свидания".

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