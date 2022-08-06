Тест: мы определим ваш истинный характер всего за 2 вопроса

Дверь, пожалуй, один из самых интересных и многозначных символов в мировой культуре. Она разделяет два мира, тот, что находится по одну сторону порога, знакомый и осязаемый, и другой, пока еще невидимый и таинственный. Перешагнув порог, вошедший человек уже не будет прежним, ведь ему откроются те секреты, которые хранились за запертой дверью. В разных культурах, религиях и учениях можно найти абсолютно уникальные толкования двери как символа. Например, в христианстве дверь часто толкуется как вхождение в сферу духовного, сакрального. Это врата, ведущие к спасению души. В архитектуре двери также имеют особое значение – очень часто довольно невзрачное с виду, ничем не примечательное здание имеет красивую входную дверь, ведь это именно то место, куда в первую очередь подходят гости. Возможно, что именно по входу, по его украшениям они будут судить о хозяине и его гостеприимстве.

У каждого из нас есть свои ассоциации, связанные с дверьми. И, стоит поверить на слово, они возникают неспроста. Предлагаем вам пройти небольшой, но интересный тест, в котором вам нужно будет выбрать понравившуюся дверь, а мы расскажем, что это говорит о вашем характере.