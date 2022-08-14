Тест: Какая ваша черта привлекает мужчин больше всего?

Во все века люди влюблялись и стремились понравиться объекту своих чувств. В ход шли всевозможные уловки и ухищрения, советы друзей и подруг, секреты привлекательности, почерпнутые в журналах и на интернет-порталах… Ученые не остались в стороне от всего этого и попытались вывести универсальные законы привлекательности. Социальный психолог Дэниел Сталдер перечислил пять факторов, которые влияют на притяжение людей друг к другу. Во-первых, это физическая привлекательность. Во-вторых, близость – важно, чтобы у людей была точка пересечения. В-третьих, сходство во взглядах, интересах, планах на жизнь. В-четвертых, немаловажную роль играет осознание того, что мы нравимся другому человеку – это сразу же поднимает самооценку до небес и толкает на смелые поступки, на которые мы не решились бы в обычном состоянии. И, наконец, весьма интересный пункт – несексуальное возбуждение. Если вы вместе прокатились на американских горках испытали адреналин, организм воспримет это как романтическое волнение и вас сильнее потянет друг к другу.

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