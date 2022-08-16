Тест: Какая смерть Вас ждет по знаку Зодиака?

Несмотря на то, что научное сообщество до сих пор не признает астрологию как самостоятельную дисциплину, ее популярность не ослабевает с течением времени. Появившись столетия назад, учение о расположении небесных светил и его влиянии на судьбы людей сохранило свои лидерские позиции. Многие люди недоумевают, как миллениалы, которым подвластно практически любое знание, могут всерьез прислушиваться к советам астрологов и строить планы в соответствии с личным гороскопом. Однако это факт: статьи о знаках зодиака по-прежнему являются одними из самых читаемых на интернет-порталах, в социальных сетях создаются сообщества, посвященные астрологии, а специалисты в этой сфере привлекают внимание миллионов подписчиков. В чем же заключается феномен астрологии? Ученые считают, что астрология притягательна потому, что у нее есть своя логика, кроме того, они убеждены, что если ее нельзя отнести к научным явлениям, то к психологическим или культурным – наверняка можно.

Если вы интересуетесь астрологией, то этот тест точно создан для вас. Пройдите его, чтобы узнать, какую гибель сулит знак зодиака, под которым вы родились.