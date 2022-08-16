Тест: Какая смерть Вас ждет по знаку Зодиака?
Дата рождения подскажет, какая гибель вам грозит.
Несмотря на то, что научное сообщество до сих пор не признает астрологию как самостоятельную дисциплину, ее популярность не ослабевает с течением времени. Появившись столетия назад, учение о расположении небесных светил и его влиянии на судьбы людей сохранило свои лидерские позиции. Многие люди недоумевают, как миллениалы, которым подвластно практически любое знание, могут всерьез прислушиваться к советам астрологов и строить планы в соответствии с личным гороскопом. Однако это факт: статьи о знаках зодиака по-прежнему являются одними из самых читаемых на интернет-порталах, в социальных сетях создаются сообщества, посвященные астрологии, а специалисты в этой сфере привлекают внимание миллионов подписчиков. В чем же заключается феномен астрологии? Ученые считают, что астрология притягательна потому, что у нее есть своя логика, кроме того, они убеждены, что если ее нельзя отнести к научным явлениям, то к психологическим или культурным – наверняка можно.
Если вы интересуетесь астрологией, то этот тест точно создан для вас. Пройдите его, чтобы узнать, какую гибель сулит знак зодиака, под которым вы родились.