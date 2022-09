Тест: как хорошо вы помните песни 90-х

Музыка 1990-х годов - совершенно особое явление в отечественной культуре. С одной стороны, с тех пор, как она была популярна, прошло не так много времени, многие хиты и имена исполнителей по-прежнему на слуху - “Мумий Тролль”, Валерий Меладзе, Анжелика Варум. С другой, целый пласт музыки остался в прошлом, сольные исполнители завершили карьеру, а коллективы распались, а если и собираются вместе, то только для того, чтобы выступить на концертах и фестивалях ретро-шлягеров. К таковым относятся Лариса Черникова, группа “Полиция нравов”, Светлана Владимирская. За рубежом 1990-е запомнились слушателям как эпоха появления на сцене таких легендарных артистов, как Бритни Спирс, Энрике Иглесиас, Робби Уильямс и многие другие. Одной из знаковых композиций этого десятилетия стала романтическая и пронзительная баллада My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион, вошедшая в саундтрек культового фильма “Титаник”, вышедшего в 1997 году.

Даже те, кто родился в 2000-х, хорошо знают песни “лихих девяностых”. Пройдите наш караоке-тест на знание популярных композиций тех лет и узнайте, сможете ли вы правильно ответить на все вопросы.