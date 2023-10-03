Теперь ненавидит русских: секс-символу Голливуда разбила сердце эта красотка из России

Знаменитый на весь мир американский режиссер и актер Мэл Гибсон расстроил своих фанатов после громкого расставания с россиянкой Оксаной Григорьевой.

Общественность и СМИ активно обсуждали выбитый зуб пианистки и аудиозаписи Гибсона о том, что он убьет супругу, а тело «закопает под розовым кустом». Пара рассталась еще в 2010 году, затем долго судилась на счет алиментов и дочери. Оксана рассказывала, что любимец всех женщин подвергал ее домашнему насилию и обзывал «жирной свиньёй».

Вся эта история отразилась не только на репутации Гибсона, но и на его психике. Агенты артиста не раз отмечали, что актер отказывается работать с актрисами российского и украинского происхождения.

Тогда Гибсону пришлось выплатить экс-возлюбленной и их дочери огромную денежную компенсацию. Сейчас о жизни российской пианистки Григорьевой мало что известно. В своих социальных сетях она демонстрирует идеальную кожу и стройную фигуру. Оксана не скрывает, что прибегает к пластической хирургии.