Телеканалы готовы раскошелиться: дочь онкобольной Заворотнюк раскрыла все карты

26-летняя Анна Заворотнюк решилась на откровенный разговор с подписчиками в соцсетях и предложила им задать интересующие вопросы. Одна из фанаток девушки поинтересовалась, почему Анна до сих пор не стала героиней интервью. Как оказалось, телеканалы были готовы заплатить любые средства, чтобы заполучить дочь онкобольной Заворотнюк. Но Анна на все предложения отвечала неизменным отказом.

«Меня много раз приглашали на очень известные шоу за большие деньги», — раскрыла карты Анна.

Заворотнюк не соглашается на участие, так как есть тема, о которой говорить она не сможет. Вероятно, именно она и станет центральной в беседе с журналистами, уверена Анна. Очевидно, что речь идет о состоянии ее мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк. После того как в 2019 году она пропала со сцены и с экранов ТВ, стало известно, что звезда борется с онкологическим заболеванием. Семья актрисы отказывается от любых комментариев на этот счет. Некоторые детали изредка сообщает лишь Анна в беседе с фолловерами и признается, что для нее вопросы о здоровье матери по-прежнему остаются очень болезненными.